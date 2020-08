Coronavirus, in Campania 138 positivi di cui 29 provenienti dall’estero. Mai così tanti da aprile (Di domenica 23 agosto 2020) In Campania sono stati registrati 138 nuovi casi positivi (mai così tanti dal 3 aprile), di cui 29 provenienti dall’estero o da contatti di precedenti casi di rientro, e un decesso. E’ quanto risulta dal bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione, secondo cui i tamponi del giorno sono stati 4.135. Il totale dei positivi sale così a 5.722 ed il totale dei tamponi a 383.487. Mentre con il dato odierno il totale delle persone decedute si attesta a 441. I guariti del giorno sono 4, e cosi’ salgono 4.356 i guariti di cui 4.348 completamente guariti e 8 clinicamente guariti. L'articolo Coronavirus, in Campania 138 positivi di cui 29 provenienti dall’estero. Mai così ... Leggi su ildenaro

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,7% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus in Campania, De Luca: 'Subito test rapidi alla partenza da Sardegna'. LIVE - giu98x : RT @danieledann1: ?? #Coronavirus: Oggi ulteriore aumento dei casi (+1.210 casi totali, +935 casi attualmente positivi). Nuovi casi soprattu… - Napolitanteam : Coronavirus, 138 positivi in Campania. De Luca rinnova l'appello al Ministero della Salute - - andpellegrino : Coronavirus in Campania. De Luca: “Screening per chi torna dalla Sardegna” -