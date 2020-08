Coronavirus, impennata di contagi in Campania: oggi 138 positivi (Di domenica 23 agosto 2020) impennata di contagi in Campania. Secondo il bollettino nazionale, sono 138 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore nella regione. I tamponi processati sono 4135 di cui 138 con esito positivo. Si registrano anche 4 guariti e un nuovo decesso. Il totale dei contagiati in Campania è dunque di 5.584 di cui 441 deceduti … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

