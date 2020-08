Coronavirus, il bollettino della Campania: si sale a 138 contagiati, mai così tanti da aprile (Di domenica 23 agosto 2020) Questo il bollettino di oggi diffuso dalla Regione Campania per quanto riguarda i numeri legati al Coronavirus:Positivi del giorno: 138Tamponi del giorno: 4.135Totale positivi: 5. Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - RaiNews : #Coronavirus, ISS: il 63,8% dei nuovi casi trovato con screening, 31% sintomatici. L'Italia in fase epidemiologica… - Corriere : Coronavirus, 1071 nuovi casi: ma 5 persone in meno in terapia intensiva - iirpo : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 23 agosto: 7 morti e 1.210 nuovi contagi in 24 ore [a cura di AGNESE ANANASSO] [aggiorna… - ElGanspo : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 agosto: 7 morti e 1.210 nuovi contagi in 24 ore -