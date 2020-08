Coronavirus, il bollettino del 23 agosto: 39 nuovi casi in Sicilia, contagi in risalita in Italia (Di domenica 23 agosto 2020) Sono 39 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattr'ore. Il numero degli attualmente positivi si attesta a quota 903, mentre sono 50 i ricoverati con sintomi e 10 quelli... Leggi su feedpress.me

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - RaiNews : #Coronavirus, ISS: il 63,8% dei nuovi casi trovato con screening, 31% sintomatici. L'Italia in fase epidemiologica… - GiAdUzZoLa90 : RT @ultimenotizie: Sono 1.210 i nuovi casi di #coronavirus rispetto a ieri. Lo rende noto il ministero della Salute con il bollettino quoti… - alicejuvelove : RT @SkyTG24: #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento di 1.210 ca… -