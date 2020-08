Coronavirus, i dati: aumentano ancora i nuovi casi, 1210 nelle ultime 24 ore. Altri 7 morti (Di domenica 23 agosto 2020) Nuova impennata di contagi nelle ultime 24 ore: sono 1210 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia e ci sono Altri 7 morti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

