Coronavirus, Guerra (Oms): “Si può evitare una seconda ondata” (Di domenica 23 agosto 2020) L’emergenza Coronavirus torna a far paura, ma il direttore dell’Oms, Ranieri Guerra, è fiducioso ed afferma che è possibile evitarla. L’ultimo bollettino sui contagi della Protezione Civile ha destato grandissima preoccupazione. Infatti, i contagi hanno superato nuovamente le mille unità con il paese che è tornato a temere il Coronavirus ed una possibile seconda ondata. … L'articolo Coronavirus, Guerra (Oms): “Si può evitare una seconda ondata” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NicolaPorro : Prima i #runner, poi chi portava fuori il cane, adesso i #giovani. La caccia all'untore non si ferma. Il commento d… - RaiNews : Il rischio è 'arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi di #coronavirus che la rendere… - Caba122 : @PaoloGentiloni @navalny Signor Gentiloni, i tempi della guerra fredda sono finiti. Penso si sia trattato di Corona… - Claudio08671090 : Basta aumentare notevolmente il numero dei tamponi rispetto ai giorno prima, e... Voilà! Il numero dei contagi cres… - BlogSpaggiari : Caro @MassimoBoldi , indossa la mascherina, spegni @Facebook e smettila di fare film; così aiuti tutti quanti in qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Guerra

Corriere della Sera

AGI - Alta tensione in Sicilia. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, va alla guerra e decide la chiusura di tutti gli hotspot e centri di accoglienza per migranti. "La Sicilia - tuon ...Il famoso virologo Roberto Burioni ha risposto al post provocatorio pubblicato dall’attore Massimo Boldi in cui si schierava con i negazionisti e complottisti del coronavirus: “Non fa ridere. Chi è un ...