Coronavirus Francia: 3.602 nuovi contagi e 23 decessi (Di domenica 23 agosto 2020) I dati pubblicati da Santé Publique France rilevano 23 nuovi decessi. Dall'inizio dell'epidemia sono 30.512 le persone decedute in Francia per il covid-19 Leggi su firenzepost

