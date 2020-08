Coronavirus, De Luca ai giovani: "Al rientro dalle vacanze evitate contatti con familiari anziani" (Di domenica 23 agosto 2020) Continuano a salire i numeri dei contagi da Covid-19 in Campania, soprattutto tra i giovani rientrati dalla vacanze estive all'estero. Leggi su tuttonapoli

MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: tra 15 giorni valuto stop mobilità Regioni - Corriere : De Luca: «Valuteremo se chiedere al governo lo stop a spostamenti fra regioni diverse» - SkyTG24 : Coronavirus in Campania, De Luca: 'Subito test rapidi alla partenza da Sardegna'. LIVE - severino_nappi : Il governatore De Luca, pur di raccogliere voti, non esita a danneggiare l’economia campana e diffonde la paura tra… - cletusfabula : RT @RollingStoneita: De Luca, Leone d’Oro alla carriera #DeLuca #coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca

Continuano a salire i numeri dei contagi da Covid-19 in Campania, sopratutto tra i giovani rientrati dalla vacanze estive all'estero. Continuano a salire i numeri dei contagi da Covid-19 in Campania, ...La tempesta del contagio sull’ospedale Maggiore, primo ospedale europeo ad affrontare il coronavirus: le parole di chi si è trovato in prima linea Guja Minoia, Enrico Storti, Mauro Cassinelli, Luca Do ...