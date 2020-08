Coronavirus, crescono ancora i contagi: 1.210 (ieri erano +1.071). 7 i morti. Salgono le terapie intensive – Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 23 agosto 2020) Il bollettino del 23 agosto Per il secondo giorno consecutivo i contagi da Coronavirus in Italia superano quota 1.000. L’ultimo bollettino della Protezione civile registra 1.210 nuovi casi: ieri erano 1.071. Torna a salire il numero delle vittime: +7, ieri erano state 3. Il bilancio dei decessi è di 35.437. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 67.371, in calo rispetto ai 77.647 di ieri. Il numero delle persone attualmente positive è aumentato di 935, per un totale di 18.438. Incrementano le terapie intensive che passano dalle 64 unità di ieri alle 69 di oggi. Il numero dei ... Leggi su open.online

“La situazione non è paragonabile a quella di marzo”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in un colloquio con Repubblica e Stampa. “Io sono ottimista – continua il ministro – anche se pr ...

