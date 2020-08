Coronavirus, contagiata l’ex premier ucraina Tymoshenko: è in gravi condizioni (Di domenica 23 agosto 2020) L’ex premier ucraina Yulia Tymoshenko è in gravi condizioni dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Lo riportano diversi media internazionali, tra cui Bloomberg. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce Marina Soroka, che non ha tuttavia reso noto se Tymoshenko, 59 anni, sia o meno ricoverata. Stando alle prime informazioni, sarebbero ammalati anche la figlia di Tymoshenko, Yevgenia, e il marito Artur Chechetkin. L’ucraina ha registrato un forte aumento delle infezioni questa settimana, con 2.328 nuovi casi segnalati sabato 22 agosto. Il numero complessivo di infezioni ha raggiunto 104.958 e sono 2.271 i morti. Leggi anche: Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora i ... Leggi su open.online

