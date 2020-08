Coronavirus, buone notizie dalla Cina: solo 12 nuovi casi e nessuno morto (Di domenica 23 agosto 2020) Nella Cina continentale ieri sono stati registrati 12 nuovi casi di Coronavirus e nessun decesso. Ad essere dimessi dagli ospedali dopo le cure sono stati 44 pazienti e sono uscite dall’osservazione medica 1.478 persone che avevano avuto contatti a rischio. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese nel suo bollettino odierno. Tutti i nuovi casi sono definiti “importati” e sono distribuiti tra le province dell’Hebei (cinque), del Guangdong (due), dello Shaanxi (due) e del Fujian (uno) e la municipalita’ di Tientsin (due). I casi di importazione sono saliti a 2.402, senza decessi, e 2.190 pazienti sono stati curati e dimessi dagli ospedali. Sono ancora attivi altri 212 casi, nessuno ... Leggi su meteoweb.eu

