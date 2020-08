Coronavirus, bollettino 23 agosto: sarà meno cruento, ma quanti contagi! (Di domenica 23 agosto 2020) Ancora in aumento il numero dei nuovi contagiati dal Coronavirus. Il bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute. (Photo by Omar Marques/Getty Images)Non sarà più cruento come qualche mese fa, ma di certo il virus non se ne è andato come molti auspicavano in estate, col caldo. Molti dati sono cambiati e la situazione per il momento sembra ancora sotto controllo. Quel che è certo che numeri così non si vedevano dal 4 maggio scorso. Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.210. 7 i decessi, in crescita anche loro rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Il 4 maggio scorso registrava 1.221 nuovi contagiati, undici più di oggi. Ma i morti furono ... Leggi su chenews

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - RaiNews : #Coronavirus, ISS: il 63,8% dei nuovi casi trovato con screening, 31% sintomatici. L'Italia in fase epidemiologica… - notte33 : RT @ELENAGORINI2: Questi numeri non sono inventati I contagi sono aumentati e sappiamo bene perché #COVID49_negano_ma_contagiano #facciamor… - Lgiova66 : RT @ELENAGORINI2: Questi numeri non sono inventati I contagi sono aumentati e sappiamo bene perché #COVID49_negano_ma_contagiano #facciamor… -