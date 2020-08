Coronavirus, allarme contagi e caos tamponi: cosa sta succedendo in Sardegna (Di domenica 23 agosto 2020) Coronavirus, allarme contagi e caos tamponi: cosa succede in Sardegna Nell’Italia che sta vivendo una fase di grande crescita dei nuovi casi di Coronavirus, a preoccupare particolarmente è la situazione della Sardegna: una buona parte degli infetti degli ultimi giorni, infatti, è di ritorno dalle vacanze nell’isola. Serate in discoteca (fino a quando queste non sono state nuovamente chiuse dal Governo), ma non solo: molti dei nuovi contagiati non hanno partecipato alla movida della Costa Smeralda, ma hanno semplicemente frequentato spiagge, ristoranti e alberghi. E così, mentre nel Lazio metà dei nuovi casi di ieri (97 su 215, record da inizio pandemia) sono di importazione dalla ... Leggi su tpi

Nell’Italia che sta vivendo una fase di grande crescita dei nuovi casi di Coronavirus, a preoccupare particolarmente è la situazione della Sardegna: una buona parte degli infetti degli ultimi giorni, ...

Tamponi anche la domenica. Ed è allarme per gli stagionali

Il Centro prelievi dell’ospedale Molinette sarà aperto già stamattina. Anche qui, da oggi e tutti i giorni, dalle 12 alle 14, i viaggiatori di ritorno da uno dei Paesi considerati a rischio contagi — ...

