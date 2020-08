Coronavirus a Pavia, positivi 3 bimbi rientrati dalle vacanze (Di domenica 23 agosto 2020) Ci sono tre bambini positivi al Coronavirus in provincia di Pavia. Si tratta di due fratelli di 8 e 10 anni appena rientrati dalla Versilia, e di un altro bambino di 8 anni tornato da uno dei 4 paesi considerati a rischio. È quanto scrive la Provincia Pavese, precisando che stanno tutti bene e che … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

