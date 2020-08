Coronavirus: 7 morti (totale 35.437), 1.210 nuovi contagi, 18.438 positivi, oltre 205.000 guariti (Di domenica 23 agosto 2020) Le Regioni che hanno segnalato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia Romagna (127), Sardegna (81), Toscana (59) Leggi su firenzepost

ROMA - Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ...A Lima, in Perù, tredici persone sono morte durante un’operazione di polizia in una discoteca, il Thomas Restobar Club, nel quartiere Los Olivos. Gli agenti hanno fatto irruzione nel locale durante un ...