Coronavirus: +1.210 nuovi casi, +7 morti, +5 in terapia intensiva (Di domenica 23 agosto 2020) Il bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia conferma il trend in crescita dei giorni scorsi. Salgono di 5 unità i posti occupati in terapia intensiva, mentre rispetto a ieri sono stati registrati 7 decessi. In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: - 1.210 nuovi casi (ieri erano stati 1.071) - 259.345 casi totali - 7 morti (+4, ieri erano stati 3) - 35.437 morti in totale - 267 nuovi guariti (ieri erano stati 243) - 69 persone in terapia intensiva (+5) - 205.470 dimessi e guariti in totale - 17.398 persone in isolamento domiciliare - 971 persone ricoverate con sintomi (+47 ... Leggi su blogo

