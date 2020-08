Corinaldo, muore la mamma di Benedetta: “ha smesso di lottare dopo la strage” (Di domenica 23 agosto 2020) Strage di Corinaldo, è morta la mamma di Benedetta Vitali, la 15enne uccisa dalla calca della discoteca Lanterna Azzurra: “ha smesso di lottare”. “E’ nato un nuovo angelo in cielo”. Sono le parole con le quali Corrado Vitali, il padre della fanese Benedetta (una delle sei vittime della strage di Corinaldo), ha annunciato che da poche ore la sua compagna di una vita non c’è più. La mamma Cinzia si è arresa alla malattia che l’affliggeva da anni ed è tornata ad abbracciare la sua piccolina. Cinzia Gregorini, 58 anni, era entrata in coma il giorno di Ferragosto, e non si è più svegliata. Lunedì avrebbe festeggiato il suo ... Leggi su chenews

