Copertina di Gente con Chanel Totti in copertina in costume: la reazione di papà Francesco Totti e mamma Ilary Blasi (Di domenica 23 agosto 2020) Aveva fatto già parecchio discutere la copertina dell’ultimo numero di Gente con in copertina Francesco Totti in compagnia della primogenita Chanel in costume da bagno. A corredo della foto – la principale della copertina del settimanale – il titolo: “Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary!”. Un titolo che per molti allude alle forme della preadolescente e che rende la copertina ancor più discutibile. Ma dopo tante polemiche (e la nota di Telefono Azzurro, che ha scritto: “Nell’ultima settimana ... Leggi su nonsolo.tv

Totti attacca la rivista 'Gente': "Mia figlia messa in prima pagina senza curarsi della mercificazione del corpo"

Ilary Blasi furiosa con il settimanale Gente per il lato b della figlia in copertina

