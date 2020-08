Contratti collettivi scaduti: un brutto colpo per 14 milioni di lavoratori (Di domenica 23 agosto 2020) Roma, 23 ago – Mai come in questi mesi la percentuale dei Contratti collettivi scaduti è stata così elevata. Un fenomeno che, secondo i sindacati, nei primi otto mesi dell’anno ha coinvolto quasi l’80% dei lavoratori dipendenti. L’esecutivo deve intervenire, dato che le parti sociali da sole non hanno saputo trovare la quadra. Contratti collettivi: una situazione impietosa Partiamo dalle cifre. Secondo l’undicesimo Report periodico dei Contratti collettivi del Cnel, “il 61,6% dei Contratti collettivi nazionali di lavoro risulta scaduto alla data del 30 giugno 2020. Gli accordi in attesa di rinnovo sono 576 su 935″. Le cifre si avvicinano a quelle denunciate ... Leggi su ilprimatonazionale

"Don Gnocchi, siamo pronti a scendere ancora in piazza con tutti i lavoratori. La battaglia per il rinnovo del contratto della sanità privata, fermo ormai da oltre 14 anni, non è finita. E’ una vergog ...

Smart working = Modalità di lavoro del futuro. Siamo pronti?

La facilità con cui molte imprese si sono adeguate al lavoro da casa nel periodo di quarantena ha da subito sollevato l’idea che la pandemia da Covid-19 possa essere stata (ed essere) l’occasione per ...

