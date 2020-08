"Continua a farci vedere le...". Shaila Gatta indescrivibile tra le onde: foto pazzesca del lato B / Guarda (Di domenica 23 agosto 2020) Shaila Gatta, velina di Striscia la notizia, condivide con i follower attraverso le pagine del proprio account Instagram. Velina in carica e in vacanza la ventiquattrenne di Napoli è una danzatrice da anni e i risultati si vedono quando sfoggia le foto in bikini su Instagram. Con oltre 650 mila follower all'attivo su Instagram, la Gatta ripaga la stima del pubblico con frequenti condivisioni social. Nell'ultima racconta infatti che è pronta ad iniziare un “percorso di definizione muscolare che la riporti alla forma desiderata attraverso alimentazione, stretching e allenamento”. Così la si vede in mezzo al mare, in ginocchio su una tavola da surf con tanto di visione del ... Leggi su liberoquotidiano

GianpieraA : RT @LidaSezOlbia: E come si fa a non amare Maria, lei è la forza della vita. Resisti piccola che l'amore che ti circonda si tramuta in for… - Domenic93860406 : Ro-me-lu...Lu-ka-ku...continua a farci sognare!!!! Grazie Big Rom ????#WeLoveYouRom - bianchiangelica : RT @LidaSezOlbia: E come si fa a non amare Maria, lei è la forza della vita. Resisti piccola che l'amore che ti circonda si tramuta in for… - Benedettapagot3 : @Pontifex_it La vita è una continua battaglia accesa contro il male. Sta a noi farci valere e vincere! - THPSM23 : RT @CuddleNiall4me: Louis Tomlinson ne ha passate così tante che molte persone al posto suo sarebbero crollate. Ma nonostante ciò continua… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua farci Come allarmisti e faciloni rischiano di farci perdere la battaglia contro il coronavirus Fanpage.it