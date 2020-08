Conte, l’Inter vuole evitare strascichi legali: avvocati allertati (Di domenica 23 agosto 2020) L’Inter non vorrebbe agire per vie legali in caso di addio di Conte E’ legata ad un filo la permanenza in nerazzurro di Antonio Conte all’Inter. Decisivo sarà il vertice tra l’allenatore e Steven Zhang in programma per martedì. Nel frattempo la società, secondo Tuttosport, non vorrebbe andare per vie legali e ha già pre allertato gli avvocati. “Conte si fa forza del suo contratto ancora per due anni, che gli garantirebbe, in caso di licenziamento, 24 milioni netti. E, come dimostra la storia con il Chelsea, finita per vie legali, non si farebbe alcun problema a insistere per averli fino all’ultimo spicciolo. L’Inter, che ancora per la prossima stagione avrà sulle spalle pure lo stipendio ... Leggi su intermagazine

FabrizioRomano : Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimili… - DiMarzio : Anche #Ausilio potrebbe lasciare l'#Inter, e la #Roma rimane sullo sfondo - FBiasin : L'#Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di #Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni… - mattiamaestri46 : RT @NicoSchira: In caso di addio di Antonio #Conte (pronto #Allegri) anche Lele #Oriali può lasciare l’#Inter. Intanto nei prossimi giorni… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Gazzetta - Conte vuole investimenti, l’Inter meno -

