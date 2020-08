Comanda il Bayern Monaco in Europa | PSG steso da un… parigino | la Champions è dei bavaresi

Coman(da) il Bayern Monaco in Europa, PSG steso da un… parigino: la Champions è dei bavaresi (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bayern Monaco vince la Champions League, lo fa con pieno merito superando in finale il Paris Saint-Germain, steso dal gol di Kingsley Coman. Undicesima vittoria in undici partite giocate per i bavaresi in questa edizione della massima competizione europea, un trionfo meritatissimo per la squadra di Flick, perfetta in ogni suo ingranaggio. Pool/Getty ImagesSesta Champions in bacheca per i bavaresi, forse la più meritata della propria storia considerando il percorso impeccabile compiuto, in cui spicca l’8-2 rifilato al Barcellona. Niente da fare per il Paris Saint-Germain che, dopo aver speso un miliardo di euro negli ultimi anni per conquistare questo ambito trofeo, se lo vede togliere alla prima finale della propria storia da un ragazzo cresciuto ... Leggi su sportfair

Ranking Uefa – Comanda Bayern Monaco. Il Milan 81esimo… Il Milanista

22.58 Vince la squadra che ha giocato meglio in tutta la competizione compresa la finale, Neymar e Mbappe apparsi non particolarmente in forma questa sera. Menzione d’onore per Coman per aver firmato ...

DIRETTA Psg-Bayern Monaco 0-0, Finale Champions League LIVE: finisce in pareggio il primo tempo!

21.50 Partita equilibrata con il Bayern Monaco che comanda il gioco ma non riesce alla rete del vantaggio, mentre il PSG si affida totalmente ai suoi campioni in avanti con Mbappe che sul finire del p ...

