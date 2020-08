Clandestini, Musumeci si ribella al governo: “Basta invasione, chiuderò tutti gli hotspot della Sicilia” (Di domenica 23 agosto 2020) Palermo, 23 ago – La Sicilia dice basta all’invasione di Clandestini. Il governatore Nello Musumeci annuncia che chiuderà tutti gli hotspot. L’isola è presa da assalto e i centri di accoglienza per gli immigrati irregolari sono al collasso. Inoltre si creano continui potenziali nuovi focolai di coronavirus proprio a causa dei Clandestini infetti che sbarcano a centinaia ogni giorno. Ma ora, a sentire Musumeci, la misura è colma. “La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo ... Leggi su ilprimatonazionale

