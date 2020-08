Circa 1'500 cittadini non hanno pagato il volo di rimpatrio (Di domenica 23 agosto 2020) Per la recente operazione di recupero, la Confederazione deve incassare ancora 1,7 milioni di franchi Leggi su media.tio.ch

BERNA - Quella messa in atto tra marzo e aprile è stata per la Svizzera la più grande operazione di recupero mai realizzata: in collaborazione con le compagnie aeree Swiss, Edelweiss e Helvetic, il Di ...

Coronavirus Lombardia, Gallera: “A Orio tamponi drive through”

"Da sabato 22 agosto i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Orio al Serio e provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta potranno effettuare il tampone con la formula del drive through in uno spazi ...

