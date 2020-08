Ciclismo su strada, Nizzolo nuovo campione italiano (Di domenica 23 agosto 2020) CITTADELLA - Giacomo Nizzolo è il nuovo campione italiano professionisti di Ciclismo su strada, al termine della gara che ha concluso oggi pomeriggio la kermesse nazionale ospitata questa settimana in ... Leggi su corrieredellosport

CITTADELLA (ITALPRESS) – Giacomo Nizzolo si aggiudica il titolo di campione italiano professionisti di ciclismo su strada. Ai campionati italiani il corridore milanese della NTT Pro Cycling taglia il ...