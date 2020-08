Ciclismo, Nizzolo si veste di tricolore: è lui il nuovo campione italiano su strada (Di domenica 23 agosto 2020) Quattro anni dopo, Giacomo Nizzolo concede il bis e si veste di tricolore, aggiudicandosi la gara valida per il Campionato italiano su strada di Ciclismo, che si disputata su un percorso lungo 253 km, ... Leggi su gazzettadelsud

Un campionato italiano che sa tanto di classica primaverile, con spruzzi di classica del nord (il breve muro ciottolato della Tisa), La “Côte” della Rosina e un arrivo in volata tutto da studiare, all ...Quattro anni dopo, Giacomo Nizzolo concede il bis e si veste di tricolore, aggiudicandosi la gara valida per il Campionato italiano su strada di ciclismo, che si è disputata su un percorso lungo 253 k ...