Ciclismo, Campionati Italiani 2020: Giacomo Nizzolo vince la prova in linea (Di domenica 23 agosto 2020) Terminata la prova in linea maschile Elite dei Campionati Italiani 2020, gara che chiude il programma del fine settimana tricolore in Veneto. Oltre 250 km da Bassano del Grappa a Cittadella, in cui i big del Ciclismo italiano si sono dati battaglia per il titolo nazionale tra i professionisti. Giacomo Nizzolo si aggiudica il titolo tricolore, bruciando in volata Ballerini. Terza posizione per Sonny Colbrelli, costretto a partire con una volata troppo lunga non riuscendo a superare i due rivali. Di seguito l’ordine d’arrivo della prova in linea maschile. RIVIVI IL LIVE DELLA CORSA L’ORDINE D’ARRIVO DELLA prova IN linea MASCHILE ... Leggi su sportface

OA_Sport : Ordine d’arrivo Campionati Italiani ciclismo 2020: risultato e classifica. Vince Nizzolo su Ballerini e Colbrelli - sportli26181512 : Campionati Italiani di ciclismo a Nizzolo: risultati e classifica: Giacomo Nizzolo conquista con una volata imperia… - sportface2016 : #Ciclismo, Campionati Italiani 2020: #Nizzolo vince la prova in linea maschile battendo in volata #Ballerini e… - robibenelli : Eurosport : Nibali parte troppo tardi: Nizzolo vince la volata e conquista la maglia tricolore - - AndySportWomen : -1 giorno ai Campionati Europei di Ciclismo di #Plouay ???? #EuroRoad20 -