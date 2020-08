Chiara Ferragni commenta la foto di Fedez: “Tre c*** delle Ferragni is megl che uan” (Di domenica 23 agosto 2020) Vediamo insieme quale fotografia ha commentata la bellissima Chiara Ferragni che ha pubblicato Fedez, in modo davvero particolare. View this post on Instagram Sono un ragazzo fortunato 💖 A post shared by Fedez (@Fedez) on Aug 18, 2020 at 11:38am PDT Chiara Ferragni è una delle influencer più conosciute al mondo, ed è felicemente sposata … L'articolo Chiara Ferragni commenta la foto di Fedez: “Tre c*** delle Ferragni is megl che uan” Curiosauro. Leggi su curiosauro

tossichenuvole : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - onvlysofi : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - heavilystrong : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - iamdangerously : Così ora anche l'America ha il suo Leo. Lea Michele is the new Chiara Ferragni, I guess - rob1264529098 : RT @callmegiuuls: Grazie a Twitter avevo capito che Chiara Ferragni fosse incinta ma poi ho visto le storie e ci sono rimasta malissimo, a… -