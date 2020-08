Checco Zalone, video messaggio al pubblico del Cinema America: "Usate la mascherina" (Di domenica 23 agosto 2020) Checco Zalone manda un saluto agli spettatori del Cinema America riuniti per vedere Tolo Tolo e ricorda di rispettare le norme anti Covid-19. Checco Zalone invia un messaggio ai ragazzi del Cinema America che stasera hanno organizzato la proiezione del suo film Tolo Tolo. Nel video, che potete vedere a questo link, il comico pugliese invita i suoi spettatori a rispettare le regole: distanziamento e mascherina. Stasera ad Ostia è stato proiettato Tolo Tolo, l'ultimo film di Checco Zalone. L'attore pugliese ha inviato agli organizzatori della proiezione un saluto su Facebook: "Ciao ragazzi vi mando un grande abbraccio dall'Umbria dove sto trascorrendo questo ... Leggi su movieplayer

repubblica : Checco Zalone: 'So che guardate il mio film, fate i bravi, con la mascherina' - alesco751 : RT @EuroMasochismo: Vasco Rossi, Checco Zalone, Sharon Stone, Richard Gere. #lacomunitàscientifica - Titti14760140 : RT @EuroMasochismo: Vasco Rossi, Checco Zalone, Sharon Stone, Richard Gere. #lacomunitàscientifica - SerrerHazz_ : RT @emanuelbulija3: se i film di checco zalone non vi fanno ridere non ve lo meritate sinceramente - giava61 : RT @repubblica: Checco Zalone: 'So che guardate il mio film, fate i bravi, con la mascherina' -