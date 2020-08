Chanel Totti: lato B in copertina, Francesco Totti e Ilary Blasi furiosi: "è minorenne" (Di domenica 23 agosto 2020) Il settimanale Gente mette in copertina la foto di Chanel Totti, 13 anni, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi con il lato B in evidenza e loro rispondono: 'è una ragazza minorenne' Il lato B di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi in copertina su Gente e sui social divampa la polemica, perché la ragazza è minorenne e sia la copertina che i titoli utilizzati sulla stessa, vengono giudicati inappropriati. Alla polemica si sono ... Leggi su movieplayer

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - telefonoazzurro : Quando si parla di tutela dei minori è fondamentale che il mondo dell'informazione si schieri in prima linea: i pri… - repubblica : Chanel Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo di un'adolescente' [aggi… - Mario52338411 : RT @GiusCandela: Ilary Blasi contro Monica Mosca, direttore di Gente, per l'imbarazzante copertina dedicata alla figlia Chanel. #gente #tot… - Modermercury : Mia madre e mia zia stavamo parlando del caso di Gente e Chanel Totti e io ascoltando così sperando che non facesse… -

Ultime Notizie dalla rete : Chanel Totti Cristian, Chanel e Isabel Totti, come sono cresciuti i figli di Francesco e Ilary Blasi! E papà scrive: ? OGGI Totti all'attacco: "Mia figlia in prima pagina? Mercificazione del corpo!"

Spettacoli e Cultura - L'ex capitano della Roma accusa la rivista 'Gente' di aver pubblicato le foto di Chanel in costume: "Ringrazio il direttore per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina i ...

Foto di Chanel Totti in copertina: la rabbia di Ilary Blasi su Instagram

Tra le polemiche sui social e dopo giorni trascorsi in silenzio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno voluto difendere la figlia Chanel, finita in prima pagina sul settimanale Gente. La reazione dei ge ...

Spettacoli e Cultura - L'ex capitano della Roma accusa la rivista 'Gente' di aver pubblicato le foto di Chanel in costume: "Ringrazio il direttore per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina i ...Tra le polemiche sui social e dopo giorni trascorsi in silenzio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno voluto difendere la figlia Chanel, finita in prima pagina sul settimanale Gente. La reazione dei ge ...