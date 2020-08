Chanel Totti a 13 anni in copertina su Gente, ira Francesco e Ilary Blasi: “sessualizzazione del corpo delle adolescenti” (Di domenica 23 agosto 2020) Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, nonostante i suoi 13 anni da poco compiuti campeggia sulla copertina del settimanale Gente. E’ insieme al papà, al mare, volto pixellato. Quella copertina però, nei giorni scorsi è finita al centro delle polemiche per via della scelta per nulla condivisa di mettere il corpo di una... L'articolo Chanel Totti a 13 anni in copertina su Gente, ira Francesco e Ilary Blasi: “sessualizzazione del corpo delle adolescenti” proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

telefonoazzurro : Quando si parla di tutela dei minori è fondamentale che il mondo dell'informazione si schieri in prima linea: i pri… - aldoceccarelli : RT @stanzaselvaggia: Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - tpi : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Rosyfree74 : RT @stanzaselvaggia: Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Chanel Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo di un'adolescente' -

Ultime Notizie dalla rete : Chanel Totti Cristian, Chanel e Isabel Totti, come sono cresciuti i figli di Francesco e Ilary Blasi! E papà scrive: ? OGGI Totti e Ilary contro Gente: furiosi per il lato B di Chanel in copertina

Dopo tre giorni, torna a infiammarsi la polemica per la copertina di "Gente", la rivista diretta da Monica Mosca. Il settimanale ha dedicato la prima pagina a Chanel, la figlia di Ilary Blasi e France ...

Totti replica a "Gente": «Grazie per aver pubblicato il lato B di mia figlia...»

Il giorno dopo la replica di Totti, contro la rivista di :gossip, "Gente", per aver pubblicato una foto della figlia, che in spiaggia esibiva un costume "scoperto". Ricordiamo ...

