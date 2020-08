Champions League, trionfa il Bayern Monaco: Psg battuto in finale (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bayern Monaco è campione d’Europa per la sesta volta nella sua storia. I bavaresi hanno sconfitto per 1-0 in finale di Champions League il Paris Saint Germain, con un gol nel secondo tempo di Kingsley Coman, francese cresciuto proprio nelle giovanili del Psg. Il primo tempo ha una partenza lenta, fino a che non si fa vivo il Psg con Kylian Mbappè, fermato da Joshua Kimmich, e poi con Neymar sul quale Manuel Neuer compie un mezzo miracolo. Poi il Bayern reagisce, con Robert Lewandowski che fa partire un destro da centro area: il palo salva Keylor Navas. Immediata la reazione del Psg con Angel Di Maria che però calcia alto col piede debole, il destro. Fuori Jerome Boateng per infortunio, poi ancora Navas salva su Lewandowski, uno che il Pallone d’Oro ... Leggi su open.online

