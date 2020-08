Champions League: su Canale 5 e Sky la finale tra PSG e Bayern Monaco (Di domenica 23 agosto 2020) Champions League Dopo la vittoria del Siviglia sull’Inter in Europa League, anche la Uefa Champions League 2019/20 arriva all’atto finale, con PSG e Bayern Monaco a contendersi il titolo di nuovi Campioni d’Europa. I francesi vanno a caccia della loro prima affermazione nella competizione (non hanno mai giocato una finale), mentre i tedeschi sognano il sesto sigillo personale. Diretta TV garantita da Sky e in chiaro da Canale 5. Champions League in TV: la finale di domenica 23 agosto 2020 Si gioca al Da Luz di Lisbona: PSG-Bayern Monaco Domenica 23 agosto, ore 21.00, diretta Canale 5, SkySport ... Leggi su davidemaggio

Pochi dubbi anche in casa Bayern. Neur fra i pali dietro a Kimmich, Boateng, Alaba e Davies, Sule unica variabile. Thiago Alcantara e Goretzka cerniera in mezzo, poi Lewandowski a fare da punta di dia ...

Flick: «Vinceremo solo se saremo al 100%» – VIDEO

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions contro il Psg Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza ...

