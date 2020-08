Champions League, l’albo d’oro fino al 2020 (Di domenica 23 agosto 2020) L’edizione 2019/2020 della Champions League è giunta alla conclusione. Stasera, domenica 23 agosto, alle 21:00 Psg e Bayern Monaco scenderanno in campo con l’obiettivo di alzare il trofeo. Una coppa che il Psg non ha mai sollevato a differenza del Bayern Monaco che la competizione continentale più importante l’ha vinta ben cinque volte, l’ultima nel 2012-13. Nessun trionfo per i due allenatori Flick e Tuchel a caccia del primo storico successo. Chi avrà la meglio? Non resta che aspettare il fischio d’inizio per scoprirlo. Ecco l’albo d’oro del torneo. ALBO D’ORO 1955-56: Real Madrid 1956-57: Real Madrid 1957-58: Real Madrid 1958-59: Real Madrid 1959-60: Real Madrid 1960-61: Benfica 1961-62: Benfica 1962-63: Milan 1963-64: Inter 1964-65: Inter 1965-66: Real ... Leggi su sportface

OptaPaolo : 6 - Diego #Godin è solo il sesto giocatore nella storia a segnare sia in una finale di Coppa dei Campioni / Champio… - GoalItalia : La mappa della Coppa Campioni/Champions League ???? Dove finirà domani sera? #PSGBayern - capuanogio : L’#Inter perde la finale di #Europeague contro il #Siviglia che a lungo gioca meglio anche se alla fine pesano gli… - RTAllProClub : RT @MATTCOBIANCHI: ++CLUB DISPONIBILI STASERA PER UN PROVINO ? ++ ++CERCO CLUB++ RUOLO: ATT Esperienze: VPG (A/B/C/D) VPL (A) FVPA (A) Na… - SkyTG24 : Champions League, le squadre che ne hanno vinte di più. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Paris - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com Una coppa maledetta

Ancora bocciati. L’Inter che resta a zero titoli per la nona stagione di fila. Conte senza laurea europea e per la prima volta a secco in un’annata completa di lavoro. Il calcio italiano che non vince ...

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN MONACO/ Quote: Keylor Navas e Gueye in dubbio

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Psg Bayern Monaco, la partita che andrà in scena questa sera alle ore 21,00 tra le mura dell’Estadio da Luz di Lisbona, quale finale della Champions Le ...

Ancora bocciati. L’Inter che resta a zero titoli per la nona stagione di fila. Conte senza laurea europea e per la prima volta a secco in un’annata completa di lavoro. Il calcio italiano che non vince ...Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Psg Bayern Monaco, la partita che andrà in scena questa sera alle ore 21,00 tra le mura dell’Estadio da Luz di Lisbona, quale finale della Champions Le ...