Champions League, c’è la finale tra PSG e Bayern Monaco: le formazioni ufficiali (Di domenica 23 agosto 2020) Le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco finale della Champions League 2019/2020 Tutto pronto allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona dove tra poco scenderanno in campo PSG e Bayern Monaco nella finalissima della Champions League 2019/2020. Da pochi minuti i due allenatori, Thomas Tuchel e Hans-Dieter Flick, hanno comunicato le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco. PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, ... Leggi su intermagazine

