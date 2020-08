Cavani più lontano dal Benfica: il club pensa a un piano B (Di domenica 23 agosto 2020) Sembrava tutto pronto per l'approdo di Edinson Cavani al Benfica. Il Matador era il grande sogno del club di Lisbona, ma nelle ultime ore l'affare si è complicato. Pare che l'origine delle difficoltà nella conclusione delle trattative sia stato dettato principalmente dalle richieste economiche dell'attaccante ex Napoli e Paris Saint-Germain. Di conseguenza, ora la società è costretta a trovarsi un nuovo attaccante.caption id="attachment 587995" align="alignnone" width="1048" Cavani (getty images)/captionpiano BSecondo quanto riportato da A Bola TV, il Benfica non avrebbe perso tempo e avrebbe già individuato un nuovo interessante profilo. Si tratta di Diego Costa, attaccante spagnolo dato in uscita dall'Atletico Madrid. Un nome altisonante per provare ... Leggi su itasportpress

Corriere : Il dialogo tra Rovelli e Cavani, i testi di Missiroli, Trevi, Frizziero, il regista Nossiter: «la Lettura» è in edi… - ItaSportPress : Cavani più lontano dal Benfica: il club pensa a un piano B - - fedfragapane : RT @La_Lettura: Il deserto del Negev ponte per il cosmo. La storia, a cura di @SilviaPeppoloni, nel Tema del Giorno dell'App de «la Lettura… - ppcoppolecchia : @MilanNewsit Cavani? 10mln sono tanti ma darne 6/7 ad Ibra, 7 anni in più. - HankHC91 : RT @La_Lettura: Il deserto del Negev ponte per il cosmo. La storia, a cura di @SilviaPeppoloni, nel Tema del Giorno dell'App de «la Lettura… -

Ultime Notizie dalla rete : Cavani più Grafico | La Juventus è la squadra più tifata d'Italia, seguono Milan e Inter Calcioblog.it