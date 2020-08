Cavani-Benfica, la sentenza di Rui Costa: “Non riapriremo la trattativa, cerchiamo altre soluzioni” (Di domenica 23 agosto 2020) Sembrava tutto fatto, mancava solo l’annuncio, poi la brusca frenata e la sentenza definitiva di Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica: non si farà il matrimonio tra i lusitani ed Edinson Cavani. “Non aspettiamo Cavani. Tutti sanno che il Benfica era interessato e gli ha fatto una proposta, ma abbiamo chiuso la nostra parte nella trattativa. Non possiamo fare di più rispetto quello che abbiamo già fatto. Non riapriremo la trattativa – le parole dell’ex fantasista di Fiorentina e Milan a ‘Goal’ –Da parte nostra la trattativa è chiusa. Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per raggiungere il giocatore, ma non è stato possibile ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Frenata tra il #Benfica e #Cavani: la situazione #calciomercato - marcoconterio : ?? Clamoroso dal Portogallo. Sarebbe saltato il trasferimento di #Cavani al #Benfica @TuttoMercatoWeb - Sport_Mediaset : #Cavani chiede troppo, il #Benfica dice di no e salta la trattativa. L'attaccante uruguayano pretendeva un triennal… - infoitsport : Cavani-Benfica, Rui Costa: 'Trattativa chiusa, cerchiamo altre soluzioni' - CalcioWeb : #Cavani-#Benfica, la sentenza di Rui Costa: 'Non riapriremo la trattativa, cerchiamo altre soluzioni' - -