Catturato l’orso che ha aggredito un carabiniere in provincia di Trento (Di domenica 23 agosto 2020) Mentre nella provincia di Trento proseguono – da settimane – le ricerche di M49, venerdì sera un altro orso è stato protagonista di un’aggressione ai danni di un carabiniere che, fuori servizio, era impegnato in un’escursione nei pressi del laghetto all’ingresso della cittadina di Andalo. L’esemplare è stato Catturato nella notte di oggi ed è stato portato all’interno del centro faunistico del Casteller, luogo da cui è fuggito – per la seconda volta – M49 quasi un mese fa. La storia dell’orso aggredisce carabiniere ha portato all’immediata ricerca e cattura. LEGGI ANCHE > Per la seconda volta, l’orso M49 è riuscito a ‘evadere’ Secondo le ricostruzioni, il plantigrado ... Leggi su giornalettismo

