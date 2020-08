Catania, 13enne massacra di botte la madre per gelosia (Di domenica 23 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Vizzini (Catania) hanno denunciato un 13enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni personali aggravate, nei confronti della madre. Una famiglia disagiata. Una separazione, le difficoltà economiche e tre figli da crescere: il più piccolo ha 3 anni, il più grande quasi 14 e in mezzo un altro maschio di 12. La madre ha 31 anni ed è stata soccorsa e medicata perché aggredita violentemente dal figlio più grande che avrebbe anche tentato di strangolarla. Si pensa che il ragazzo, ora affidato a una comunità, fosse roso dalla gelosia nei confronti dei fratelli più piccoli, cui la madre per ovvie ragioni – specialmente al più piccolo – presta ... Leggi su chenews

