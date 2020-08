Castel di Sangro è già sold out, il sindaco: "Ieri un blackout elettrico per il troppo consumo" (Di domenica 23 agosto 2020) Partito il countdown nell'Alto Sangro per l'avvio del ritiro estivo del Napoli che da domani al 4 settembre lavorerà a Castel di Sangro. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? Allenamenti e gare amichevoli a Castel di Sangro ?? - claudioruss : Questo, invece, il calendario delle amichevoli 28/08/2020 ore 17.30 triangolare #Napoli - Aquila – Castel di Sang… - tuttonapoli : Castel di Sangro è già sold out, il sindaco: 'Ieri un blackout elettrico per il troppo consumo' - Notiziedi_it : Cronache da Castel di Sangro, l’attesa per l’arrivo dei calciatori azzurri - Dukedesajvas : Tutti gli accrediti per assistere agli Allenamenti e le Gare Amichevoli del @sscnapoli a #CasteldiSangro sono andat… -