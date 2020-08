Caso Viviana Parisi, tante ipotesi e molta cautela: le piste seguite dagli investigatori, dal suicidio all’incidente (Di domenica 23 agosto 2020) molta cautela e molte incertezze sul Caso Viviana Parisi, la donna scomparsa insieme al figlio Gioele lo scorso 3 agosto e ritrovata morta nelle campagne di Caronia (Messina) l’8 agosto. I magistrati e i medici legali da giorni sono alla ricerca di risposte. “Come ho sempre detto, finché non si avranno i risultati di tutti gli accertamenti non si può dire alcunché“, ha affermato Elvira Ventura Spagnolo, consulente della procura di Patti nell’inchiesta e medico incaricato dell’esame autoptico anche del figlio della donna, Gioele, i cui resti, dilaniati dagli animali selvatici, sono stati scoperti lo scorso 19 agosto. Martedì verranno effettuati rilievi nei luoghi in cui sono stati rinvenuti i corpi e verrà eseguita ... Leggi su meteoweb.eu

