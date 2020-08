Casalnuovo, appartamento in fiamme: donna salvata dai Carabinieri (Di domenica 23 agosto 2020) Casalnuovo. Si sono vissuti momenti di paura a Casalnuovo e si è temuto il peggio per un appartamento che è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Come riporta Il Mattino, sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri che hanno tratto in salvo una donna prima che l’incendio si … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

mattinodinapoli : Incendio a Casalnuovo: appartamento in fiamme, donna salvata dai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Casalnuovo appartamento Incendio a Casalnuovo: appartamento in fiamme, donna salvata dai carabinieri Il Mattino Incendio a Casalnuovo: appartamento in fiamme, donna salvata dai carabinieri

Fiamme in un appartamento a Casalnuovo, donna tratta in salvo dai carabinieri della tenenza che sono riusciti a portarla fuori prima che l'incendio si propagasse per tutta l'abitazione. Sul posto, ins ...

Fiamme in un appartamento a Casalnuovo, donna tratta in salvo dai carabinieri della tenenza che sono riusciti a portarla fuori prima che l'incendio si propagasse per tutta l'abitazione. Sul posto, ins ...