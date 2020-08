Casa Bianca, Donald Trump annuncerà "grande svolta terapeutica" su Covid (Di domenica 23 agosto 2020) Il presidente Donald Trump annuncerà domenica sera una “grande svolta terapeutica” contro il coronavirus: lo ha twittato la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany, annunciando l’evento per le 18 (la mezzanotte in Italia) con la partecipazione del ministro della Salute Alex Azar e il capo della Food and Drug Administration (l’agenzia per la sicurezza dei farmaci e dei prodotti alimentari) Stephen Hahn.Ieri il tycoon aveva accusato senza prove su Twitter esponenti del ‘deep State’ nella Fda di lavorare per rallentare i test del vaccino anti Covid-19, rendendo più difficile per le aziende farmaceutiche reclutare volontari. “Ovviamente sperano di ritardare la risposta a dopo le ... Leggi su huffingtonpost

