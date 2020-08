Carlo Mey Famularo, esce il videoclip di Soul Cafe (Di domenica 23 agosto 2020) Da Venerdì 21 agosto è disponibile il videoclip di Soul Cafe, il nuovo singolo di Carlo Mey Famularo. Leggi l’articolo per vederlo. Oramai è online il video di “Soul Cafe“, il nuovo brano del cantautore napoletano Carlo MEY Famularo. Conosciuto come interprete maschile della sigla della celebre soap-opera “Un Posto Al Sole” . «Questo è il mio quarto video girato con Gaetano, che ritengo essere uno dei migliori registi italiani e internazionali. La clip ripercorre il significato del testo della canzone, che descrive la fusione tra questa incredibile bevanda e la bellezza di una donna e di una passionale storia d’amore». Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

