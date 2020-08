Candidato in Liguria il dentista di Grillo, che una decina d'anni fa disse no a Beppe (Di domenica 23 agosto 2020) ″In famiglia me lo rimproverano sempre. Inutile criticare se quando ti chiedono di impegnarti in prima persona rifiuti”. Flavio Gaggero, 83 anni, per la prima volta ha rotto gli indugi e sarà nella lista di Ferruccio Sansa nella corsa alla conquista della Regione Liguria.Una scelta opposta a quella di una decina d’anni fa quando, nel lanciare l’idea del Movimento 5 Stelle sulla collina di Pegli in una serata con Adriano Celentano e Gino Paoli, il suo amico e cliente Beppe Grillo gli chiese di spendersi in prima persona. Allora rifiutò, oggi è pronto a dare il suo contributo in una lista civica. “Ho deciso di accettare la proposta di Ferruccio Sansa perché credo che tutti debbano dare il loro contributo per cercare di battere ... Leggi su huffingtonpost

