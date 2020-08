Campo rom sull’Olimpica, la Chiesa attacca la Raggi: ”Sgomberati come rifiuti” (Di domenica 23 agosto 2020) ”Li hanno sgomberati come rifiuti”. È il durissimo attacco di don Gianpiero Palmieri, vescovo ausiliare di Roma, alla sindaca Raggi dopo il blitz dell’11 agosto al Campo nomadi sull’Olimpica, smantellato proprio. ”Uno Stato di diritto, uno Stato serio si preoccupa che ci possano essere veramente delle soluzioni, si comporta diversamente – denuncia il delegato per la Carità, la Pastorale Migranti e Rom sulla pagina Facebook Caritas Diocesi di Roma -. C’erano solo due operatori dei servizi sociali e molte più persone che si sono preoccupate di mettere in salvo gli animali”. ”L’operazione di sgombero era stata annunciata settimane prima da Roma Capitale. L’insediamento, dove dal 1991 vivevano circa 250 persone, è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nel calciomercato Roma si guarda non solo ai calciatori di Fonseca ma anche a tutte le pedine che ruotano attorno al giallorosso. Dopo l’acquisizione del club da parte di Dan Friedkin, si è parlato an ...

Roma, ancora fiamme nel campo rom di Castel Romano, in azione i Canadair

A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma della statale 148 «Pontina», al chilometro 23, all'altezza di Castel Romano (Roma). La chiusura si è resa necessaria ...

