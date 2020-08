Camigliatello SilanoCS Ad “Incontri Silani” presentato il Libro | ”Nella Magna Sila | sulle Orme di San Francesco di Paola” L’Autore è Don Emilio A Salatino

Camigliatello Silano(CS).Ad “Incontri Silani” presentato il Libro:”Nella Magna Sila, sulle Orme di San Francesco di Paola”.L’Autore è Don Emilio A.Salatino. (Di domenica 23 agosto 2020) Non poteva esserci avvio migliore per le prime iniziative in Programma degli “Incontri Silani” – IX Edizione 2020- Rassegna di Letteratura Nazionale – Letture in Piazza – Letture ad Alta Quota, in corso di svolgimento in Calabria – Camigliatello Silano – CS (sede degli Eventi: Anfiteatro comunale). Con la presentazione del nuovo e prestigioso volume, redatto da Don Emilio Antonio Salatino, dal titolo: ” Nella Magna Sila sulle Orme di San Francesco di Paola” (La Dea-Editori), la manifestazione di quest’anno – ancora una volta caparbiamente voluta dall’Editore responsabile de La Dea di Camigliatello ... Leggi su laprimapagina

I carabinieri della stazione di Camigliatello Silano (CS) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura della ...

