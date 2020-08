Callejon, vicino il ritorno in Spagna: trattativa in corso con il Villarreal (Di domenica 23 agosto 2020) José Maria Callejon sta trattando con il Villarreal dopo lo svincolo dal Napoli secondo quanto riportato da Sky Sport José Maria Callejon è vicino al ritorno in Spagna dopo la lunga esperienza al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’entourage del calciatore sta trattando con il Villarreal per un eventuale ingaggio. L’attaccante spagnolo è attualmente libero da vincoli contrattuali dopo aver giocato ben sette stagioni al Napoli. Adesso Callejon può ripartire dal Villarreal. Nei prossimi giorni può arrivare l’ufficialità, i segnali sono positivi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

