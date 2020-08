Callejon ritorna in Spagna, avviati i contatti con il Villareal (Di domenica 23 agosto 2020) Josè Maria Callejon pronto al ritorno in Spagna dopo 7 anni con la maglia del Napoli. Sul probabile passaggio di Callejon al Villareal, scrive il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Dopo l'addio al Napoli, José Maria Callejon è vicino al ritorno in Spagna. Il Villarreal, infatti, ha messo nel mirino l'esterno spagnolo, attualmente libero da vincoli contrattuali. La trattativa tra ...Josè Maria Callejon è vicino al ritorno in Liga per vestire la maglia del Villarreal: la trattativa prosegue in maniera positiva. Terminata la lunga avventura al Napoli per Josè Maria Callejon è tempo ...