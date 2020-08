California in fiamme, Trump dichiara la calamità naturale per gli incendi (Di domenica 23 agosto 2020) Los Angeles, 23 agosto 2020 - La California in fiamme e il presidente americano, Donald Trump , firma la proclamazione dello stato di calamità naturale. Sono oltre 500 gli incendi che stanno ... Leggi su quotidiano

RaiNews : National Weather Service: In una sola settimana due fronti di incendi fuori controllo in California hanno distrutto… - Tg3web : Centomila persone evacuate in California per un enorme incendio che è divampato sulle colline della baia di San Fra… - ebdaytime : RT @Tg3web: Centomila persone evacuate in California per un enorme incendio che è divampato sulle colline della baia di San Francisco. Tant… - francang1950 : RT @RaiNews: National Weather Service: In una sola settimana due fronti di incendi fuori controllo in California hanno distrutto oltre 400.… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Centomila persone evacuate in California per un enorme incendio che è divampato sulle colline della baia di San Francisco. Tant… -